Monselice – Malore mentre pedala, finisce nel fossato e muore: inutili i soccorsi

Era uscito di casa per un giro in bicicletta quando è stato colpito da un improvviso malore ed è caduto in un fossato. È morto così Roberto Polloni, 61 anni, residente ad Abano Terme.

La tragedia si è verificata intorno alle 10.30 di lunedì 31 agosto, all’incrocio tra via Solana e via Canaletta, nel territorio comunale di Monselice. L’uomo stava percorrendo la strada in sella alla propria bicicletta a pedalata assistita quando è stato colpito da un arresto cardiocircolatorio, perdendo il controllo del mezzo e finendo nel fossato che costeggia la carreggiata.

I primi tentativi di rianimazione sono stati effettuati dagli agenti della Polizia locale, intervenuti tempestivamente sul posto e coordinati dal comandante Mario Carrai. I soccorritori hanno praticato il massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo del personale sanitario.

La macchina dei soccorsi ha visto intervenire l’ambulanza e l’automedica del Suem 118, con il supporto dell’elisoccorso. Le manovre di rianimazione sono proseguite per oltre un’ora, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Al personale sanitario non è rimasto che constatare il decesso del sessantunenne.

Gli accertamenti condotti dalla Polizia locale hanno escluso fin da subito il coinvolgimento di altre persone o veicoli. Secondo quanto ricostruito, Polloni sarebbe caduto autonomamente nel fossato dopo essere stato colpito dal malore.

Dell’accaduto è stato informato il pubblico ministero di turno, che ha concesso il nullaosta alla rimozione della salma. Il corpo è stato quindi messo a disposizione della famiglia per l’organizzazione delle esequie.