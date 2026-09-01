Valdagno, sabato cittadini al lavoro per ripulire il torrente Agno

Una mattinata di impegno condiviso per prendersi cura del territorio e degli spazi appartenenti all’intera comunità. Sabato 5 settembre a Valdagno si terrà la “Giornata Ecologica”, iniziativa aperta a cittadine e cittadini di tutte le età e dedicata alla pulizia del torrente Agno.

L’appuntamento è organizzato da Bacino Agno-Chiampo insieme all’A.S.D. Team Alto Agno, con il patrocinio del Comune di Valdagno. Nelle scorse settimane i volontari dell’associazione hanno preparato le aree interessate, effettuando alcuni interventi di sistemazione e, in particolare, lo sfalcio della vegetazione, così da garantire un accesso sicuro alle diverse zone nelle quali opereranno le squadre.

«Una bellissima iniziativa, perfettamente in linea con la sensibilità e l’impegno che caratterizza l’associazione Bacino Agno-Chiampo – sottolinea la vicesindaca Alessandra Finato –. L’Amministrazione comunale non solo sostiene questa attività, ma saremo presenti al lavoro con le tante persone che vorranno dare una mano. Sarà un gesto concreto che faremo insieme per la pulizia del torrente, ma sarà anche un messaggio di attenzione e di partecipazione che lanceremo come comunità. Un messaggio di cura e rispetto per l’ambiente che ci circonda e che appartiene a tutte e tutti noi».

Il programma prevede il ritrovo alle 7.30 in piazza Cavour, dove saranno effettuate le registrazioni dei partecipanti e distribuiti i kit per la raccolta, composti da guanti e sacchi. Le attività inizieranno alle 8 con la suddivisione dei volontari in squadre.

I gruppi lavoreranno lungo diversi tratti degli argini del torrente Agno, coprendo l’area compresa tra il PalaLido e la zona in corrispondenza del ponte delle Ciacole. La conclusione della giornata ecologica è prevista intorno alle 12.

Gli organizzatori consigliano ai partecipanti di presentarsi con abbigliamento comodo e adatto al lavoro all’aperto, scarpe robuste oppure stivali. L’invito è rivolto a tutte le persone disponibili a dedicare qualche ora del proprio tempo a un intervento concreto di tutela ambientale e cura collettiva del territorio.