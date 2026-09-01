Valdagno – Punto Nascita: rinviato l’incontro in Regione a causa della convocazione del Consiglio regionale

La Segreteria dell’Assessorato alla Sanità e alla Programmazione sanitaria della Regione del Veneto ha comunicato il rinvio dell’incontro sul Punto Nascita dell’Ospedale San Lorenzo, programmato per mercoledì 2 settembre, a causa della convocazione del Consiglio regionale del Veneto.

«Abbiamo preso atto della comunicazione e dato la nostra disponibilità a riprogrammare l’incontro quanto prima. La difesa del Punto Nascita e, più in generale, la richiesta di potenziamento dei servizi del San Lorenzo sono temi prioritari e strategici per le nostre comunità. Su questi temi, come sindaci, siamo e continueremo a essere in prima fila, facendoci carico delle richieste dei nostri cittadini», sottolineano i sindaci della Valle dell’Agno che, insieme ai primi cittadini di Crespadoro e Altissimo e al Presidente della Conferenza dei Sindaci del Distretto Ovest dell’ULSS8 Dino Magnabosco, avrebbero dovuto essere in Regione mercoledì.