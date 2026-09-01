CUOA rinnova Villa Valmarana Morosini: il verde affidato agli utenti di Brain

Innovazione, riqualificazione architettonica e inclusione sociale si incontrano nei nuovi spazi di Villa Valmarana Morosini, sede di CUOA Business School ad Altavilla Vicentina. In occasione del restyling del piano terra dello storico edificio, progettato dallo studio Il Prisma, la scuola di management ha avviato una collaborazione con Brain ODV – Associazione Traumi Cranici.

Saranno gli utenti dell’associazione, persone colpite da gravi traumi cranici, a occuparsi del verde diffuso nei nuovi ambienti. La manutenzione delle piante diventerà così parte di un percorso concreto finalizzato al recupero delle autonomie e al reinserimento sociale e lavorativo.

L’iniziativa punta a trasformare un luogo dedicato all’eccellenza formativa anche in uno spazio di cura, rinascita e inclusione per la comunità vicentina. Gli utenti di Brain svolgeranno direttamente le diverse mansioni, accompagnati da volontari adeguatamente formati e da un operatore socio-sanitario, in stretto coordinamento con CUOA Business School.

La loro presenza costante contribuirà a rendere corridoi, aule e ambienti comuni non soltanto luoghi di studio e formazione, ma anche spazi di vita, relazione e recupero delle capacità personali.

Brain opera sul territorio dal 1993, offrendo sostegno alle persone che hanno riportato gravi traumi cranici e alle loro famiglie. Attraverso un’équipe composta da medici e terapisti volontari, l’associazione progetta e segue percorsi di riabilitazione fisica, cognitiva e sociale.

Il progetto di inclusione si inserisce nella riqualificazione del piano terra di Villa Valmarana Morosini, ripensato dallo studio Il Prisma per favorire l’interazione e il senso di appartenenza alla comunità CUOA. L’intervento ha reinterpretato gli ambienti della storica villa creando un dialogo armonioso tra patrimonio architettonico e innovazione.

I nuovi spazi sono caratterizzati dall’accostamento tra elementi storici di pregio e finiture contemporanee. Gli ambienti sono inoltre completati dagli arredi Estel selezionati da CUOA. Il piano terra cambia così fisionomia per offrire un’accoglienza più interattiva e immersa nel verde, favorendo le relazioni e dando vita a un ambiente formativo all’avanguardia, progettato mettendo la persona al centro.

«Il rinnovamento della nostra sede esprime appieno la visione di CUOA: unire l’eccellenza della formazione manageriale a un profondo senso di responsabilità etica e sociale – commenta Giuseppe Caldiera, direttore generale di CUOA Business School –. Abbiamo voluto creare un ambiente che fosse non solo tecnologicamente all’avanguardia e rispettoso del nostro patrimonio storico, ma anche intimamente aperto e vissuto».

«Integrare le attività dell’Associazione Brain in questi nuovi spazi – prosegue Caldiera – significa per noi trasformare le scelte architettoniche in un progetto di inclusione quotidiana. È un promemoria costante per i nostri allievi, docenti e partner: la vera leadership del futuro non può prescindere dalla cura verso le persone e il territorio».

Fondata nel 1957 e nata nel Nordest, CUOA Business School è la scuola di management di più antica tradizione in Italia. Oggi si presenta come un laboratorio nazionale dedicato all’interpretazione del cambiamento. Con quasi settant’anni di attività, forma ogni anno oltre 8 mila persone attraverso più di 300 programmi, alimentando una comunità dinamica composta da imprese, manager e professionisti.

La scuola dispone di Centri di competenza dedicati ad alcuni temi centrali per l’evoluzione delle aziende e del sistema produttivo, tra i quali Lean Management, Finance, ESG, imprese familiari e Digital Business. Questa attività rende CUOA un osservatorio sull’evoluzione dei modelli di leadership e sulla competitività.

Al centro della strategia della Business School si trova l’University Network Business School, un modello unico in Italia che riunisce 19 università sostenitrici, dal Nordest al resto del territorio nazionale. Ne fanno parte anche realtà come l’Università La Sapienza di Roma, il Politecnico di Torino e le principali università del Sud. L’obiettivo è mettere a sistema competenze e talenti a sostegno dello sviluppo territoriale e nazionale.

Orientata alla promozione di una leadership responsabile e sostenibile, CUOA integra infine i principi dell’Agenda 2030 in tutte le proprie attività di alta formazione e ricerca.