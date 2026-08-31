Monticello Conte Otto – Uomo sale per protesta su una gru alta 30 metri

MONTICELLO CONTE OTTO – È salito sulla sommità di una gru alta circa 30 metri per una protesta legata a motivazioni di carattere economico, facendo scattare l’intervento dei soccorritori. L’episodio è avvenuto in un cantiere di via Parmesana, a Monticello Conte Otto.

Secondo le prime informazioni, il gesto dell’uomo non era legato alla volontà di farsi del male, ma sarebbe stato una forma di protesta riconducibile a questioni economiche.

Vista l’altezza raggiunta e la delicatezza della situazione, sono stati immediatamente allertati i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Sul posto è stata inviata anche un’ambulanza con personale infermieristico, pronta a intervenire in caso di necessità.

La situazione è rimasta sotto osservazione per oltre un’ora, mentre i soccorritori seguivano da terra gli sviluppi.

Alla fine l’uomo ha deciso di scendere spontaneamente dalla gru, mettendo così fine all’intervento senza conseguenze. Una volta tornato a terra, le sue condizioni non hanno richiesto cure urgenti. L’uomo ha inoltre rifiutato il trasferimento in pronto soccorso per eventuali ulteriori accertamenti.