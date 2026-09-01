Travolge un giovane vicino a casa e fugge: è caccia all’automobilista

I carabinieri sono al lavoro per identificare l’automobilista che domenica sera ha investito un giovane di 27 anni a Cavaion Veronese, per poi allontanarsi senza fermarsi a prestare soccorso.

L’incidente si è verificato intorno alle 21.30 lungo strada Preela Zanoni, in località Taborro. Secondo una prima ricostruzione, il ventisettenne si trovava nei pressi della propria abitazione quando è stato travolto da una vettura. Dopo l’impatto, il conducente avrebbe proseguito la marcia facendo perdere le proprie tracce.

Scattato l’allarme, sul luogo dell’investimento sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica. Il giovane ha ricevuto le prime cure direttamente sul posto ed è stato successivamente trasportato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento.

Il ventisettenne ha riportato alcune fratture ma, nonostante la gravità iniziale del quadro clinico e il trasferimento con la massima urgenza, non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Caprino Veronese e della stazione di Cavaion Veronese. I militari stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per risalire al veicolo coinvolto e identificare la persona che si trovava alla guida al momento dell’incidente.