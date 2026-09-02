Fugge dalla polizia con 41mila euro in contanti: arrestato 25enne, sono i soldi di una truffa a un anziano

VICENZA, 2 SETTEMBRE 2026 –

Martedì 1 settembre, intorno alle 15.00, la Polizia di Stato ha bloccato nei pressi di Piazza XX Settembre un giovane che, alla vista delle Volanti, si è dato alla fuga. Durante la corsa ha nascosto sotto un’auto in sosta due buste di carta, nel tentativo di disfarsene. Gli agenti lo hanno raggiunto e hanno recuperato le buste, trovando al loro interno 41.000 euro in contanti.

Mentre la polizia era ancora impegnata negli accertamenti, la Sala Operativa della Questura ha ricevuto la chiamata di un anziano del Vicentino, vittima pochi minuti prima di una truffa telefonica: alcuni malviventi, spacciandosi per appartenenti alle Forze dell’Ordine, lo avevano convinto di essere coinvolto in una rapina in banca e lo avevano indotto a consegnare tutti i suoi risparmi in contanti a un incaricato passato a ritirarli a casa.

I successivi riscontri hanno confermato che il denaro recuperato dagli agenti era proprio quello sottratto all’anziano, permettendo di restituire l’intera somma alla vittima.

Il giovane, tunisino classe 2001, regolare sul territorio nazionale e incensurato, è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sono in corso indagini per individuare eventuali complici e ricostruire l’organizzazione della truffa.

Il Questore di Vicenza rinnova l’invito a diffidare di richieste di denaro da parte di sedicenti appartenenti alle Forze dell’Ordine o enti pubblici, e a contattare subito il numero di emergenza in caso di situazioni sospette.