Rapina nella notte a Malo, anziana aggredita nel letto: fermati tre giovanissimi

Una segnalazione al Numero unico di emergenza 112 e il rapido intervento dei carabinieri hanno consentito di fermare tre giovanissimi ritenuti coinvolti, in concorso tra loro, in una rapina pluriaggravata ai danni di un’anziana. Le contestazioni comprendono anche le lesioni personali.

L’allarme è scattato intorno alle 3.45 a Malo. Una cittadina ha notato alcuni movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione di una vicina, una donna di 79 anni, vedova e invalida, residente in una villetta isolata, e ha immediatamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

I carabinieri sono arrivati sul posto in pochi minuti. Il primo giovane è stato sorpreso e bloccato mentre tentava di nascondersi dietro un veicolo in sosta: secondo la ricostruzione dei militari, avrebbe avuto il compito di fare da palo.

I carabinieri hanno quindi fatto irruzione nell’abitazione per mettere in sicurezza la settantanovenne. Gli altri due presunti complici sono stati rintracciati nello scantinato della villetta.

I due si sarebbero introdotti nella casa dopo aver forzato una finestra. Una volta all’interno avrebbero raggiunto la camera da letto, sorprendendo l’anziana mentre dormiva. La donna sarebbe stata aggredita, pesantemente minacciata e costretta a consegnare i gioielli che indossava.

Il dispositivo d’intervento, supportato dalle pattuglie della Stazione dei carabinieri di Schio e dell’Aliquota Radiomobile di Thiene, ha permesso di recuperare interamente la refurtiva. Sono stati ritrovati un cofanetto e gli anelli sfilati alla vittima, che i malviventi avevano cercato di occultare.

Le persone fermate sono due cittadini italiani e un cittadino marocchino, tutti giovanissimi e dimoranti nella zona. Uno dei tre è minorenne.

La settantanovenne è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale. Nei confronti dei tre giovani vengono ipotizzati, in concorso, i reati di rapina pluriaggravata e lesioni personali. La loro eventuale responsabilità dovrà essere accertata nel corso del procedimento giudiziario.