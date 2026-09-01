Veneto – Incendio in un appartamento, evacuato un palazzo: sei intossicati

Un incendio è divampato intorno alle 10.30 di oggi in un’abitazione di via Ugo Foscolo, a San Giovanni Lupatoto, nel Veronese. Le fiamme hanno interessato un appartamento situato al secondo piano di un edificio di sette piani.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco della sede centrale di Verona, supportate da un’autobotte e dall’autoscala. Complessivamente sono stati impegnati 15 operatori, che hanno lavorato per impedire la propagazione dell’incendio agli appartamenti vicini e condurre in sicurezza all’esterno gli occupanti del fabbricato.

Tutti i residenti sono stati evacuati. Dopo aver contenuto le fiamme, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza della porzione dell’edificio coinvolta nell’incendio.

Sei persone, tra le quali tre minori, hanno inalato del fumo e sono state affidate alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto. Restano da accertare le cause che hanno provocato il rogo.