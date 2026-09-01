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1 Settembre 2026 - 17.58

Crespadoro – Incendio devasta abitazione e fienile: distrutti tetto e solai

REDAZIONE
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Un vasto incendio ha coinvolto nelle prime ore di martedì 1° settembre un’abitazione con annessi un magazzino agricolo e un fienile in via Bruni, nel territorio comunale di Crespadoro.

L’allarme è scattato poco dopo le 5. Le fiamme hanno interessato soprattutto le strutture in legno dell’edificio, provocando la completa distruzione del tetto e dei solai. Il rogo ha coinvolto anche un trattore, uno scooter e diverso materiale legnoso custodito all’interno dei locali.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Arzignano, Schio e Lonigo, supportate da due mezzi della sede centrale di Vicenza e dai volontari di Thiene e Recoaro. Le operazioni hanno impegnato i pompieri nello spegnimento delle fiamme e nella successiva messa in sicurezza degli edifici interessati.

È intervenuto anche il personale di Enel per effettuare le verifiche e gli interventi necessari sugli impianti elettrici. Presente sul luogo dell’incendio anche il sindaco di Crespadoro.

A causa dei gravi danni riportati e delle condizioni di sicurezza delle strutture, l’abitazione e l’intera area della corte sono state interdette all’accesso. Sono in corso gli accertamenti per determinare le cause che hanno provocato l’incendio.

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