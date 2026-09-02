CRONACA
2 Settembre 2026 - 10.38

Fermato dalla polizia: reagisce con un coltello

Nicoletta Ugolini
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PADOVA, 2 SETTEMBRE 2026 – Un 27enne gambiano, richiedente asilo, è stato arrestato alla stazione di Padova dopo essere stato segnalato da alcuni cittadini che lo avevano visto aggirarsi con un coltello da cucina (27 cm, lama da 15 cm).

Fermato dalla polizia per un controllo, ha reagito brandendo l’arma e urlando “Allah Akbar”. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo dopo una colluttazione, nella quale è rimasto ferito un poliziotto.

L’uomo, arrivato in Italia nel 2016 come minore non accompagnato, ha un lungo passato di reati:

  • arresto per sequestro di persona a scopo di estorsione (2016, da minorenne)
  • denuncia per tentata violenza sessuale (2017)
  • arresto per droga (2022) e condanna a 3 anni per spaccio, con 140 episodi contestati (2023)
  • scarcerato nel 2025, con procedura di espulsione avviata

La sua richiesta di asilo era stata dichiarata inammissibile a febbraio 2026, ma un ricorso ha ottenuto la sospensione del provvedimento ad aprile.

Il questore di Padova, Marco Odorisio, ha avviato le procedure per il trasferimento dell’uomo in un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR), sottolineando la tempestività dell’intervento della polizia.

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