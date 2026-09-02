BASSANOCRONACA
2 Settembre 2026 - 11.34

Bassano del Grappa, controlli dei Carabinieri nel weekend: trovato hashish, contestata guida in stato di ebbrezza

Nicoletta Ugolini
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BASSANO, 2 SETTEMBRE 2026 – Il Comando Provinciale Carabinieri di Vicenza ha intensificato i controlli nel territorio di Bassano del Grappa nel weekend del 29-31 agosto 2026, con numerosi militari in uniforme e in borghese impegnati nella prevenzione di furti in abitazione, abuso di alcol e uso di stupefacenti, tra locali, parchi e giardini pubblici.

Durante i posti di blocco lungo le principali arterie stradali, i militari della Sezione Radiomobile hanno fermato un neopatentato con un tasso alcolemico appena inferiore a 0,50 g/l, sanzionato per guida in stato di ebbrezza. Il passeggero minorenne a bordo è stato trovato con 1,5 grammi di hashish e segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti.

I Carabinieri della Stazione di Nove hanno inoltre sanzionato per ubriachezza un 33enne marocchino residente a Cassola (VI), fermato in via Cà Erizzo dopo una segnalazione per una persona molesta.

I controlli si aggiungono a quelli ordinari svolti dalle Stazioni Carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa, nell’ottica di garantire sicurezza sul territorio.

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