Incidente alpinistico sul Pelmo, interviene il Soccorso Alpino

BELLUNO, 2 SETTEMBRE 2026 – Alle 17.30 di ieri la Centrale del Suem è stata contattata dal compagno di cordata di un alpinista precipitato per oltre 20 metri dalla cima del Monte Pelmo. I due scalatori, in occasione dei sessant’anni dall’apertura della Via Masucci-Franceschetti, l’avevano appena percorsa raggiungendo la vetta. Una volta slegati e pronti per il rientro, il 29enne di Verona è scivolato ed è caduto lungo la parete, riuscendo ad aggrapparsi alla roccia su un terrazzino oltre venti metri più in basso, a 2.400 metri di altitudine.

Individuato il punto in cui si trovava, al limitare delle nebbie, l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha calato il tecnico di elisoccorso con un verricello di 30 metri. L’alpinista, che aveva riportato un grave trauma al piede e diverse contusioni, è stato issato a bordo e trasportato su un prato nei pressi del Rifugio Venezia.

Mentre l’equipe sanitaria prestava le prime cure al ferito, l’eliambulanza è risalita in quota per recuperare anche il compagno di cordata, imbarcato in hovering. L’infortunato è stato infine trasportato all’ospedale di Belluno.