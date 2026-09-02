Esce di strada in moto e centra un albero: morto un 22enne di Bassano del Grappa

PADOVA 2 SETTEMBRE 2026 – Un motociclista 22enne di Bassano del Grappa (Vicenza) è morto nella notte a Cittadella (Padova) dopo essere uscito di strada e aver urtato un albero. Intorno alle 00.15, giunto in prossimità di una rotatoria, il giovane ha perso il controllo della moto per cause ancora da accertare; nell’impatto il mezzo ha preso fuoco e il ragazzo è stato sbalzato a terra.

Sul posto sono intervenuti il 118, che ha potuto solo constatare il decesso, i Vigili del Fuoco di Cittadella per spegnere le fiamme, e i Carabinieri della Stazione di Gazzo Padovano per i rilievi del caso.