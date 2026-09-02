Aggredì un carabiniere e fuggì: pusher rintracciato in Spagna

VENEZIA, 2 SETTEMBRE 2026 – Un 33enne straniero, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Venezia, è stato rintracciato in Spagna e arrestato grazie alla cooperazione internazionale di polizia. L’uomo è accusato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.

Le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Portogruaro erano partite a gennaio, quando i militari avevano sorpreso due stranieri intenti a recuperare un carico di droga nascosto nell’intercapedine di una casa cantoniera dismessa. Uno dei due era stato bloccato dopo una colluttazione, mentre il 33enne era riuscito a fuggire in auto, ferendo un carabiniere.

Le successive perquisizioni avevano portato al sequestro di 170 grammi di cocaina e 72 di hashish. Dopo l’estradizione, l’uomo è stato condotto nel carcere romano di Regina Coeli, a disposizione della magistratura veneziana.