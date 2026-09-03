CRONACAVENETO
3 Settembre 2026 - 15.51

Colpito da un masso a 81 anni sulle Marmarole. Altri due alpinisti bloccati a 2.900 metri

P.U.
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Doppio intervento dell’elisoccorso nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 3 settembre, sulle montagne bellunesi. Nel primo caso un escursionista di 81 anni è stato investito da un masso sulle Marmarole, mentre poco dopo due alpinisti austriaci sono rimasti bloccati a 2.900 metri sulla Tofana di Rozes.

Il primo allarme è scattato attorno alle 13.15. Un 81enne di Domegge di Cadore stava percorrendo con un amico il sentiero del Pastore, che attraversa il Ciastelin sopra il Rifugio Baion, quando un masso rotolato lungo un canale lo ha colpito lateralmente.

L’anziano ha riportato un trauma al torace e contusioni alle gambe. Individuato il punto dell’incidente, l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha calato con il verricello il medico e il tecnico di elisoccorso, che hanno prestato le prime cure. Il ferito è stato quindi recuperato con un verricello di 15 metri e trasportato all’ospedale di Belluno. L’amico è invece rientrato autonomamente a valle.

Pochi minuti più tardi, verso le 13.30, un nuovo allarme è arrivato dalla Tofana di Rozes, a Cortina d’Ampezzo. Due alpinisti austriaci erano rimasti bloccati a quota 2.900 metri lungo la Via Eötvös-Dimai, non riuscendo più a proseguire la scalata.

L’equipaggio di Falco 2 ha individuato la cordata sulla parete. Il tecnico di elisoccorso ha raggiunto i due scalatori con un verricello di 50 metri, recuperandoli entrambi. Gli alpinisti erano illesi e sono stati successivamente accompagnati al Rifugio Dibona.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Colpito da un masso a 81 anni sulle Marmarole. Altri due alpinisti bloccati a 2.900 metri | TViWeb Colpito da un masso a 81 anni sulle Marmarole. Altri due alpinisti bloccati a 2.900 metri | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy