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3 Settembre 2026 - 17.00

GOVERNO MELONI DA RECORD, GIOVINE: «STABILITÀ E RISULTATI, L’ITALIA HA CAMBIATO PASSO»

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Il governo guidato da Giorgia Meloni taglia un traguardo storico: il 3 settembre eguaglia i 1.412 giorni del Berlusconi II e dal 4 settembre diventa il governo più longevo della storia della Repubblica. Un risultato che per Silvio Giovine, deputato vicentino di Fratelli d’Italia, assume un significato che va oltre il dato statistico. Nell’intervista Giovine analizza il valore della stabilità dell’esecutivo, il rapporto di fiducia con gli italiani e il percorso compiuto dal centrodestra dall’insediamento del 22 ottobre 2022. Un record che, secondo l’esponente di FdI, deve essere letto soprattutto alla luce dei risultati ottenuti e della capacità del Governo di garantire continuità all’azione politica.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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