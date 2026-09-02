VICENZA E I SUOI TALENTI: VALORIZZARLI PER MIGLIORARE LA CRESCITA AZIENDALE

VICENZA, 2 SETTEMBRE 2026 – Individuare, potenziare e valorizzare i talenti per migliorare produttività, innovazione, competitività e crescita aziendale: è un obiettivo ambizioso quello che si sono posti Centro Api Servizi SB, Apindustria Confimi Vicenza e Sem Italy, convinti che le persone siano il vero motore delle imprese, dando vita ad un progetto di ricerca che è stato presentato lo scorso 31 agosto nella sede di Vicenza, in Galleria Crispi.

