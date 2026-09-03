Isola Vic.na – Raid nella casa di un’anziana: estintore svuotato e cartoni incendiati, denunciati sei giovani

I Carabinieri hanno ricostruito gli episodi avvenuti a marzo nel centro storico di Isola Vicentina attraverso le immagini della videosorveglianza. Quattro dei ragazzi coinvolti sono minorenni

ISOLA VICENTINA (VI) – Entravano abusivamente nella proprietà di una donna di 94 anni, utilizzavano un estintore prelevato dal giardino per danneggiare gli infissi e gli ambienti interni e lanciavano contro le mura e nel cortile imballaggi di cartone precedentemente incendiati. Sono le condotte contestate a sei giovani residenti tra Malo e Isola Vicentina, quattro dei quali minorenni, denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica.

I ragazzi sono ritenuti responsabili, a vario titolo e in concorso tra loro, dei reati di violazione di domicilio, danneggiamento e getto pericoloso di cose.

Le indagini sono state condotte dai Carabinieri della Stazione di Malo e hanno permesso di fare luce su una serie di incursioni notturne avvenute nel marzo scorso nel centro storico di Isola Vicentina. Episodi ripetuti che avevano suscitato forte preoccupazione nella comunità e che avevano preso di mira l’abitazione dell’anziana e dei suoi familiari.

Secondo quanto ricostruito dai militari, i giovani si sarebbero introdotti più volte senza autorizzazione all’interno della proprietà privata. Durante le incursioni avrebbero sottratto dal giardino un estintore, svuotandolo e utilizzandolo impropriamente per provocare danni agli infissi e agli spazi interni della casa.

Il gruppo avrebbe inoltre incendiato alcuni imballaggi di cartone, lanciandoli successivamente contro le mura perimetrali dell’abitazione e all’interno del cortile, con il conseguente rischio di provocare ulteriori danni.

Determinante per identificare i presunti responsabili è stata la scrupolosa analisi investigativa dei filmati acquisiti dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. L’esame delle registrazioni ha consentito ai Carabinieri di ricostruire con precisione la dinamica dei diversi episodi e di raccogliere un quadro indiziario nei confronti dei sei giovani.

L’operazione, sottolinea il Comando provinciale dei Carabinieri di Vicenza, si inserisce nell’attività di vigilanza svolta dai presidi dell’Arma per tutelare il territorio, la sicurezza pubblica e le persone più vulnerabili, garantendo una risposta tempestiva agli episodi che compromettono la tranquillità delle comunità locali.