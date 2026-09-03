Paura in autostrada: auto in fiamme, traffico bloccato (video)

Momenti di paura questa mattina lungo l’autostrada A27, nel territorio di Carbonera, in provincia di Treviso, dove un’automobile ha preso fuoco mentre si trovava sulla carreggiata in direzione Belluno. Nessuna persona è rimasta ferita.

L’allarme è scattato alle 9.13, quando alla sala operativa dei Vigili del fuoco di Treviso sono arrivate diverse segnalazioni per la presenza del veicolo in fiamme.

È stato immediatamente attivato il dispositivo di soccorso. Sul posto è stata inviata un’autopompa serbatoio (APS) con cinque vigili del fuoco, affiancata da un’autobotte (ABP) con altri due operatori per garantire l’approvvigionamento idrico. Complessivamente sono stati impegnati sette vigili del fuoco.

Per permettere alle squadre di lavorare e spegnere l’incendio senza rischi, si è resa necessaria la chiusura temporanea dell’autostrada, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione.

Una volta domate le fiamme, sono proseguite le operazioni per la messa in sicurezza del mezzo e del tratto autostradale interessato.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale e il personale della società autostradale per gli adempimenti di rispettiva competenza.