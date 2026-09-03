Sold out in anticipo per il Trail degli Eroi

A circa venti giorni dalla quindicesima edizione, la gara regina da 46 km ha già esaurito i pettorali, ma c’è ancora posto sulle altre distanze. Sono circa 230 gli iscritti alla Sky degli Eroi, mentre la Downhill si avvicina al tutto esaurito. “Finalmente numeri degni del Trail degli Eroi, che riportano la manifestazione verso i livelli delle edizioni più partecipate”, il commento dell’organizzazione

Il primo traguardo per il Trail degli Eroi è arrivato ancora prima di quello agonistico. A circa venti giorni dalla partenza della XV edizione, in programma domenica 20 settembre a Romano d’Ezzelino, la gara regina da 46 chilometri e 2.500 metri di dislivello positivo è andata sold out. E anche le altre distanze stanno viaggiando rapidamente verso il tutto esaurito: sono già 230 gli iscritti alla Sky degli Eroi (su un massimo di 300), mentre la Downhill degli Eroi è ormai prossima a chiudere le iscrizioni (ancora 15 i pettorali disponibili).

Numeri che raccontano una crescita importante e che riportano il Trail degli Eroi verso i livelli delle sue edizioni più partecipate. Ricordiamo che la quindicesima edizione è il frutto dell’impegno di tutti, dagli organizzatori alle istituzioni territoriali, finalizzato a fornire una proposta sempre più inclusiva. Ideato da I Lupi Team con il fondamentale supporto del Gruppo Alpini di Romano d’Ezzelino insieme al Comune di Romano d’Ezzelino e alle numerose realtà locali che contribuiscono alla riuscita dell’evento, il programma comprende la Santa Felicita degli Eroi, camminata ludico-motoria pensata per chi vuole vivere il Grappa senza necessariamente affrontare una gara (pensata per famiglie e accompagnatori), e il Mini Trail dedicato ai più piccoli.

In questa direzione va anche la collaborazione avviata quest’anno con la DueRocche Asolo Prosecco Trail e il Grand Raid delle Prealpi Trevigiane: due manifestazioni storiche del territorio. Non una semplice collaborazione promozionale ma un primo passo verso un’idea di sistema tra eventi che condividono lo stesso ambiente, gli stessi sentieri e una comune volontà di valorizzare il Monte Grappa attraverso il trail running. E poi c’è il Monte Grappa: non soltanto lo scenario della competizione, ma parte integrante della sua identità. Gli atleti attraverseranno ancora una volta i suoi crinali e i percorsi che conservano le tracce della Grande Guerra, fino al passaggio a Cima Grappa, a 1.775 metri, accanto al Sacrario Militare.

TRAIL DEGLI EROI 46 km / 2.500 m D+ – 2 punti ITRA

SKY DEGLI EROI 27 km / 1.700 m D+ – 1 punto ITRA

DOWNHILL DEGLI EROI 12 km / 1.500 m D-

SANTA FELICITA DEGLI EROI 14 km / 800 m D+ (non competitiva)

MINI TRAIL 1,5 km / 30 m D+ (non competitiva, dedicata ai più piccoli)

Main sponsor della manifestazione è SCI – Sara Consulenze Innovative. SCI si occupa di consulenza finanziaria, affiancando prevalentemente le piccole e medie imprese con un servizio a 360°. Titolare di SCI è Davide Zanetti, grande appassionato del mondo trail e del territorio del Grappa, del quale cerca di valorizzare la memoria.

La gara è patrocinata da Regione Veneto, dalla Provincia di Vicenza e dal Comune di Romano d’Ezzelino. Oltre a SCI e allo sponsor tecnico McKee’s, gli altri sponsor sono: Sgambaro, Monti Trentini, San Bernardo, Loison, Costenaro Assicurazioni.