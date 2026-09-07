CRONACAVENETO
7 Settembre 2026 - 15.57

Paziente distrugge il Pronto Soccorso: nessun ferito grazie al personale

Nicoletta Ugolini
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PADOVA 7 SETTEMBRE 2026 – Nel pomeriggio di ieri un uomo in stato di agitazione psicomotoria ha gravemente danneggiato alcuni ambienti dell’area rossa del Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti Padova Sud. L’episodio, iniziato intorno alle 17.30, è durato oltre due ore: grazie alla prontezza del personale non si sono registrati feriti.

Giunto in ospedale tramite il 118, l’uomo è diventato progressivamente aggressivo, lanciando oggetti — tra cui una barella — e danneggiando un bagno, dove è stato isolato fino all’arrivo delle forze dell’ordine che lo hanno bloccato. Sono intervenuti circa dieci operatori.

“Un episodio grave, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più serie”, ha commentato la direttrice generale dell’Ulss 6 Euganea, Patrizia Benini, ringraziando il personale per la professionalità dimostrata.

Fonte foto Archilovers

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