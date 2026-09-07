Grisignano – Incendio notturno nel capannone dei rifiuti (video)

Un incendio è divampato alle 5.30 di questa mattina all’interno di un capannone adibito allo smaltimento dei rifiuti, in via Pigafetta a Grisignano di Zocco. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Le fiamme sono state poste sotto controllo dai Vigili del fuoco, intervenuti con le squadre della sede centrale di Vicenza, del distaccamento di Arzignano e dei volontari di Thiene. Sul posto sono stati impiegati un’autopompa, un’autobotte e un’autoscala, oltre a un’ulteriore autobotte arrivata dal Comando provinciale di Padova.

Dopo le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, i tecnici dei Vigili del fuoco hanno avviato le verifiche per accertare l’eventuale presenza di danni strutturali al capannone. Sono inoltre in corso gli approfondimenti necessari a determinare le cause che hanno provocato il rogo.