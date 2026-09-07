Vicenzaoro, il Ministro Foti in Fiera: “Il distretto orafo è un asset strategico del Made in Italy in Europa”

Vicenza, 7 settembre 2026 – Visita del Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti, a Vicenzaoro September, il salone internazionale b2b di Italian Exhibition Group dedicato a gioielleria, oreficeria e orologeria, in corso alla Fiera di Vicenza fino a domani.

Ad accompagnare il Ministro, il deputato Silvio Giovine, componente della commissione Attività produttive della Camera e coordinatore provinciale di FdI a Vicenza.

La manifestazione conta 1.300 brand espositori da 40 Paesi e oltre 900 buyer ospitati da 73 Paesi grazie alla partnership con ICE Agenzia, in crescita di quasi il 49% rispetto a settembre 2025. Per la prima volta T.Gold, il salone dedicato alle tecnologie orafe, entra nel perimetro del quartiere fieristico con circa 170 aziende.

“Il comparto orafo-gioielliero è un asset strategico del made in Italy e va difeso nelle sedi europee – ha dichiarato il Ministro Tommaso Foti –. La partita che si gioca adesso a Bruxelles è quella della competitività industriale europea, e riguarda da vicino distretti come questo, che vivono di export e di alta manifattura. Il Governo Meloni continuerà a lavorare perché le politiche di coesione e i programmi europei di promozione internazionale diventino leve concrete per le nostre imprese, e perché nel prossimo quadro finanziario pluriennale trovi spazio una difesa reale della capacità produttiva europea. Manifestazioni come Vicenzaoro non sono soltanto una vetrina commerciale bensì il luogo dove il sistema Paese si presenta al mondo”.

“Vicenza è il terzo distretto orafo italiano con circa 5.500 addetti e una tradizione che è diventata eccellenza riconosciuta nel mondo – sottolinea il deputato Silvio Giovine –. È un patrimonio di competenze ed eccellenza che continueremo a difendere e valorizzare, dando una risposta seria alle imprese anche sul costo dell’energia, sull’accesso al credito e sulla promozione internazionale. La presenza del Ministro Foti conferma l’attenzione del Governo per un territorio che produce, esporta e crea lavoro”.

“Il prezzo dell’oro alle stelle come mai nella storia e quindi il valore aggiunto è proprio la capacità di fare, di generare valore nel prodotto – afferma l’europarlamentare Elena Donazzan –. Le nostre aziende, soprattutto le aziende vicentine che hanno fatto di questo tradizionale settore un’eccellenza nel mondo, devono essere protette. In Europa stiamo discutendo di come poter difendere il made in Europe, a partire dal giusto posizionamento dei fondi europei 2028-2034, per mantenere le produzioni in Europa e non farle andare nei Paesi dove la manodopera, l’energia, tutto costa meno”.