CRONACA
7 Settembre 2026 - 16.01

Carburanti, controlli della Finanza: irregolarità nel 25% dei distributori vicentini

Nicoletta Ugolini
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VICENZA, 7 SETTEMBRE 2026 – Un tasso di irregolarità di circa il 25% sui prezzi dei carburanti: è quanto emerso dai controlli effettuati negli ultimi due mesi dalla Guardia di Finanza di Vicenza, che prosegue nel monitoraggio dei distributori di benzina.

Nel periodo estivo il piano è stato intensificato per l’aumento dei flussi di traffico e vacanzieri, con l’obiettivo di garantire trasparenza per i consumatori e contrastare eventuali speculazioni. I finanzieri hanno controllato le stazioni di servizio lungo i principali snodi viari e autostradali del Vicentino, verificando prezzi, comunicazioni al Ministero e regolarità dei rifornimenti. Le violazioni accertate hanno portato a sanzioni fino a 40mila euro.

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