CRONACAVENETO
9 Settembre 2026 - 9.36

Precipita per oltre 80 metri dalla ferrata: muore escursionista tedesco

Giuseppe Balsamo
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Tragedia nella tarda mattinata di lunedì 8 settembre sulla Croda Rossa di Sesto, nel territorio di Comelico Superiore. Un escursionista tedesco di 43 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dalla Ferrata Zandonella, finendo in un canalone sottostante.

L’allarme è scattato intorno alle 12.30, quando alcuni escursionisti hanno contattato la Centrale del 118 dopo aver sentito delle grida provenire dalla zona del Circolo est della ferrata.

Raggiunta l’area indicata, l’equipaggio dell’elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha individuato una persona all’interno di un canalone. Il tecnico di elisoccorso e il personale sanitario sono stati calati sul posto, ma, una volta raggiunto il 43enne, il medico ha potuto soltanto constatarne il decesso a causa dei gravi traumi riportati nella caduta.

Il corpo è stato sistemato su una barella, recuperato dall’elicottero e trasportato al Rifugio Lunelli. Qui la salma è stata affidata ai soccorritori della Val Comelico e al personale della Guardia di Finanza.

Al momento dell’incidente l’escursionista era solo e indossava regolarmente il kit da ferrata. Nessuno ha assistito alla caduta e non è stato ancora possibile stabilire da quale punto preciso del percorso sia scivolato. L’uomo sarebbe ruzzolato nel canalone per oltre 80 metri.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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