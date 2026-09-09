Veneto – Sorpasso fatale: motociclista di 28 anni muore nello schianto

Tragico incidente nella tarda serata di martedì 8 settembre lungo la Pontebbana, a Ponte della Muda di Cordignano, in provincia di Treviso. Un motociclista di 28 anni, Hamza Boulaksout, residente a Sacile, nel Pordenonese, ha perso la vita dopo essersi scontrato con un autocarro Ford Transit.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 23 in via Maestri d’Italia, nel tratto situato di fronte all’azienda Della Valentina. Secondo la prima ricostruzione fornita dai carabinieri, il giovane, alla guida di una moto Honda, stava rientrando da una manovra di sorpasso di un’automobile quando ha tamponato violentemente il mezzo commerciale che lo precedeva e procedeva nella stessa direzione.

L’impatto è stato violentissimo. Le gravissime lesioni riportate non hanno lasciato scampo al motociclista, morto praticamente sul colpo. Il personale sanitario del Suem 118 è intervenuto con un’ambulanza, un’automedica e l’elicottero di emergenza, che è stato successivamente fatto rientrare alla base dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.

Il Ford Transit era condotto da un uomo di 62 anni residente a Genova, rimasto illeso. Il conducente è stato sottoposto all’alcoltest, che ha dato esito negativo.

Hamza Boulaksout, di origine marocchina, risiedeva a Sacile ed era stato in passato domiciliato a San Polo di Piave. I rilievi necessari a chiarire definitivamente la dinamica dell’incidente sono stati effettuati dalle pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto.

La circolazione lungo la Pontebbana è rimasta interrotta a lungo per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata.