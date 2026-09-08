Altopiano – Si infortuna durante l’escursione e viene colto da malore

Enego (VI), 7 settembre 2026 – Intervento del Soccorso alpino dei Sette Comuni nel pomeriggio di lunedì per un escursionista rimasto infortunato durante il rientro da un’escursione nella zona dei Castelloni di San Marco e di Porta Incudine.

Attorno alle 16 la Centrale operativa del 118 di Vicenza ha allertato i soccorritori dopo la richiesta di aiuto per un 67enne di Vicenza, che stava rientrando assieme ad altre tre persone. L’uomo, dopo aver appoggiato male un piede, aveva riportato un trauma alla caviglia.

In un primo momento il 67enne aveva tentato di proseguire il cammino, sostenuto dai compagni, ma durante il rientro aveva iniziato ad accusare anche un malessere.

Una squadra del Soccorso alpino ha quindi raggiunto con i mezzi Malga Fossetta, verso la quale il gruppo si stava nel frattempo avvicinando. Una volta raggiunto l’escursionista, i soccorritori gli hanno immobilizzato il piede.

Poiché il malessere non accennava però a passare, è stata fatta arrivare sul posto un’ambulanza. Il 67enne è stato quindi affidato al personale sanitario e trasportato all’ospedale di Asiago per gli accertamenti del caso.