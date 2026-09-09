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9 Settembre 2026 - 9.23

Schio, scontro tra auto e moto all’incrocio: ferito un 29enne

Giuseppe Balsamo
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Incidente stradale nel pomeriggio di ieri a Schio. Intorno alle 17, all’incrocio tra via Pista dei Veneti e via Campo Sportivo, un’automobile e una motocicletta si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento.

A seguito dell’impatto, il motociclista, un 29enne residente a Schio, è stato sbalzato dalla sella ed è rimasto ferito. Soccorso dal personale sanitario del 118, è stato trasportato in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale di Santorso con lesioni giudicate di media gravità.

È invece rimasto illeso il conducente dell’automobile, un uomo di 57 anni, anche lui residente a Schio.

Sul luogo dell’incidente, oltre all’ambulanza del 118, sono intervenute due pattuglie della Polizia locale Alto Vicentino, incaricate di effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dello scontro e di regolare la circolazione. Il traffico nella zona era particolarmente intenso a causa dell’orario di punta.

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