TRISSINO IN SPORT, DUE GIORNI DI FESTA PER GIOVANI E FAMIGLIE: 12 e 13 SETTEMBRE

Dal calcio alla pallavolo, dal tennis all’hockey: Trissino celebra lo sport con la settima edizione di “Trissino in Sport”, in programma sabato 12 e domenica 13 settembre. Due giornate di festa dedicate alle famiglie, agli atleti che stanno crescendo e alle tante associazioni del territorio. L’iniziativa vuole far conoscere e promuovere le tante attività sportive che ogni giorno coinvolgono appassionano e motivano centinaia di giovani, trasformando lo sport in un’occasione di incontro e comunità.