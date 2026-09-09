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9 Settembre 2026 - 11.15

TRISSINO IN SPORT, DUE GIORNI DI FESTA PER GIOVANI E FAMIGLIE: 12 e 13 SETTEMBRE

Elisa Santucci
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Dal calcio alla pallavolo, dal tennis all’hockey: Trissino celebra lo sport con la settima edizione di “Trissino in Sport”, in programma sabato 12 e domenica 13 settembre. Due giornate di festa dedicate alle famiglie, agli atleti che stanno crescendo e alle tante associazioni del territorio. L’iniziativa vuole far conoscere e promuovere le tante attività sportive che ogni giorno coinvolgono appassionano e motivano centinaia di giovani, trasformando lo sport in un’occasione di incontro e comunità.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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