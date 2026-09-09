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9 Settembre 2026 - 11.59

Thiene, colluttazione in strada: 40enne aggredito con un coltello rifiuta l’ospedale

G.B.
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Una colluttazione è avvenuta questa mattina a Thiene, all’incrocio tra via San Martino e via Magenta. Secondo le prime informazioni, durante lo scontro un uomo di circa 40 anni sarebbe stato aggredito con un coltello.

L’allarme è scattato intorno alle 10.40. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, attivate attraverso il numero unico di emergenza 112.

Il quarantenne ha rifiutato il trasporto in ospedale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’episodio.

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