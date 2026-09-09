9 Settembre 2026 - 11.00
CHIAMPO, CONCLUSA LA SECONDA FASE DEI LAVORI AL MUNICIPIO: L’ANAGRAFE SI SPOSTA E IL SINDACO TORNA… ‘AL SUO POSTO’
Conclusa la seconda fase dei lavori di efficientamento energetico del municipio di Chiampo. Da oggi l’ufficio Anagrafe si trasferisce al primo piano per consentire l’apertura del cantiere al piano terra. Gli interventi, iniziati a gennaio dal tetto, hanno interessato prima il secondo piano e poi il primo. Dai pannelli fotovoltaici ai nuovi serramenti, il palazzo comunale diventa più efficiente. Il sindaco torna inoltre a ricevere i cittadini nel proprio ufficio al secondo piano.