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9 Settembre 2026 - 10.09

Scontro tra due auto a Bassano: grave una bambina di un anno e mezzo

Giuseppe Balsamo
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Grave incidente stradale questa mattina lungo strada Marchesane, in via Aldo Moro, a Bassano del Grappa. Due automobili si sono scontrate e nell’impatto è rimasta gravemente ferita una bambina di circa un anno e mezzo.

La piccola si trovava in auto con la madre, che la stava accompagnando all’asilo nido. Le sue condizioni sono apparse subito serie: il personale sanitario l’ha intubata sul luogo dell’incidente e ne ha disposto il trasferimento all’ospedale San Bortolo di Vicenza.

La madre della bambina e il conducente dell’altra vettura coinvolta sono stati invece trasportati all’ospedale di Bassano del Grappa.

Secondo le prime informazioni, l’automobile guidata dall’uomo potrebbe aver perso aderenza sull’asfalto bagnato a causa dell’acquaplaning, provocando così lo scontro. La dinamica esatta dell’incidente resta comunque in corso di accertamento.

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