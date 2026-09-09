Omicidio di Marano Vicentino, la dichiarazione del Sindaco Guzzonato

Marano Vicentino, 9 settembre – La comunità maranese è profondamente scossa dalla tragica uccisione di Rachid Joundoul, residente a Marano Vicentino.

“Esprimo il mio personale cordoglio e quello dell’intera cittadinanza per la scomparsa di Joundoul, un uomo stimato – dichiara il Sindaco, Marco Guzzonato -. Davanti a un dramma familiare di questa portata, le parole faticano a trovare spazio: si tratta di un evento legato a dinamiche private che al momento ci sono sconosciute e che impongono a tutti noi il massimo rispetto”.

L’amministrazione comunale si stringe intorno alle persone care a Joundoul, e in particolare alla giovanissima figlia. “A lei va la nostra vicinanza e il massimo supporto da parte dell’amministrazione”, ha detto Guzzonato, aggiungendo che questa mattina il vicesindaco, Alessandro Peron, si è attivato per seguire con i Carabinieri la vicenda, coinvolgendo fin da subito gli uffici del settore sociale per il supporto alla figlia minore.