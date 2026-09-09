Oggi confermata fase di preallarme arancione per rischio idrogeologico per temporali

VICENZA 9 SETTEMBRE 2026 – Il Centro funzionale decentrato della Regione del Veneto, con bollettino emesso oggi mercoledì 9 settembre, ha confermato per l’area che riguarda anche Vicenza per la giornata odierna la fase di preallarme (arancione) per rischio idrogeologico per temporali.Per domani giovedì 10 settembre ha invece dichiarato la fase di attenzione (gialla).

Oggi e domani è prevista instabilità con rovesci e temporali a tratti anche diffusi; probabili fenomeni intensi e localmente abbondanti specie sulla pianura. Quantitativi particolarmente abbondanti potranno interessare soprattutto la pedemontana e le zone centro-orientali della pianura e la costa, con fenomeni anche ripetuti o persistenti.Da venerdì 11 è attesa una diminuzione dei livelli di allerta.La protezione civile comunale monitora l’evolversi della situazione ed invita i cittadini a prestare attenzione durante le fasi più intense delle perturbazioni, evitando di sostare nelle aree alberate.Per eventuali segnalazioni relative al maltempo chiamare la centrale operativa del comando di polizia locale allo 0444 545311.È possibile inoltre scaricare l’applicazione “Coapp”, lo strumento messo a disposizione dall’Osservatorio dei cittadini sulle piene nell’ambito del Piano di gestione del rischio alluvioni (Pgra) dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali.