CRONACA
9 Settembre 2026 - 16.21

Viola il divieto di avvicinamento e tenta di rientrare in casa: arrestato

Nicoletta Ugolini
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VALDASTICO, 9 SETTEMBRE 2026 – Un cittadino straniero è stato arrestato in flagranza di reato a Valdastico per aver violato il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare. I Carabinieri della Stazione di Valdastico, con il supporto dei colleghi di Piovene Rocchette, sono intervenuti dopo che l’uomo aveva tentato di rientrare con la forza nell’abitazione dove viveva la compagna.

Solo la sera precedente, l’uomo era stato colpito da una misura pre-cautelare in seguito a un’aggressione con lesioni ai danni della donna, con cui conviveva. Nonostante il provvedimento, nella notte si è ripresentato davanti a casa cercando di entrare.

La compagna, in forte stato di agitazione, ha chiamato il numero unico di emergenza 112. Grazie alla rapidità della segnalazione e alla pronta risposta della Centrale Operativa, le pattuglie sono arrivate sul posto in pochi minuti, sorprendendo l’uomo ancora nei pressi dell’abitazione e bloccandolo prima che la situazione potesse aggravarsi.

Dopo l’arresto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Vicenza, l’uomo è stato condotto nella Casa Circondariale del capoluogo berico.

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