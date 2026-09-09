Corpo nel bagagliaio: ucciso con un colpo di pistola a bruciapelo

PADOVA, 9 SETTEMBRE 2026 – È stato ucciso con un colpo di pistola sparato a distanza ravvicinata il 35enne albanese trovato senza vita nel bagagliaio di un’auto, rinvenuta ieri mattina semisommersa nel canale Tergola, a Torre de Burri, frazione di San Giorgio delle Pertiche (Padova).

L’uomo, identificato dai carabinieri attraverso le impronte digitali, aveva le mani legate al momento dell’esecuzione. L’esame autoptico ha confermato che lo sparo è avvenuto a distanza ravvicinata e che il corpo era già privo di vita quando è finito in acqua.

Il decesso risalirebbe alla notte tra lunedì e martedì. Sotto il coordinamento del procuratore capo Angelantonio Racanelli, la pista privilegiata dagli investigatori è quella di un regolamento di conti legato allo spaccio di droga. “Abbiamo fiducia che presto i carabinieri risolveranno il caso,” ha commentato il sindaco di San Giorgio delle Pertiche, Daniele Canella.