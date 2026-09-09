Sassi Editore apre un nuovo store nel centro di Vicenza

Sassi Editore annuncia l’apertura di un nuovo punto vendita nel centro storico di Vicenza, a pochi passi da Piazza dei Signori, in programma per sabato 17 ottobre 2026. Il negozio, situato in Piazza delle Biade 7, nasce con l’obiettivo di diventare un luogo di incontro dedicato alla lettura per i più piccoli e un riferimento per le famiglie in ambito educativo e culturale.

Dopo l’apertura del primo store a Cuneo nell’ottobre 2025, la casa editrice prosegue così la propria espansione con un negozio che ospiterà l’intera proposta del marchio: dai libri alle linee Lifestyle, Baby Care e Stationery. La scelta di Vicenza non è casuale: rafforza il legame con il territorio in cui il progetto editoriale è nato e cresciuto, provincia di Schio, dove Sassi è stata fondata nel 2006.

In occasione dell’inaugurazione e nei mesi successivi, lo store proporrà iniziative, laboratori per bambini e incontri con autori e illustratori, il cui calendario completo sarà comunicato nelle prossime settimane.

“Vogliamo che questo spazio sia molto più di una libreria: un luogo vivo, aperto alla città, dove bambini e famiglie possano incontrare storie, autori e attività educative,” dichiara il fondatore Luca Sassi, che ricorda come negli ultimi anni l’azienda abbia ampliato la propria offerta oltre l’editoria, sviluppando anche prodotti per il benessere e la cura quotidiana dei più piccoli.

Il negozio sarà aperto tutti i giorni: dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30, il sabato dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:30, la domenica dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30.