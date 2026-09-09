CRONACA
9 Settembre 2026 - 16.48

Vandalizzano la sede della squadra sportiva: denunciati 8 giovani

Nicoletta Ugolini
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I Carabinieri di Enego, con il supporto della Compagnia di Bassano del Grappa, hanno identificato in tempi rapidissimi otto giovani responsabili dei gravi atti vandalici compiuti nella notte tra il 3 e il 4 settembre presso la sede dell’Unione Sportiva Enego Lisser, struttura comunale. Sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura di Vicenza e alla Procura per i Minorenni di Venezia.

I responsabili si erano introdotti nell’edificio da un accesso non custodito, imbrattando con vernice bianca pareti interne, facciata esterna e piazzale con scritte e simboli offensivi. Decisivi per l’identificazione il ritrovamento di calzature sporche della stessa vernice e alcuni video trovati sui cellulari degli indagati, che documentano la bravata.

I giovani, tutti residenti nel veneziano, sono due maggiorenni e sei minorenni diciassettenni.

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