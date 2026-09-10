Maltempo nel Veneziano, 40 interventi dei Vigili del fuoco e altre 90 richieste in attesa

Prosegue il lavoro dei Vigili del fuoco per fronteggiare i danni provocati dal maltempo che, dalla serata di ieri, ha colpito la provincia di Venezia. Sono 40 gli interventi già conclusi, mentre risultano ancora circa 90 richieste in attesa di essere gestite.

Le criticità maggiori si concentrano nell’area compresa tra San Donà di Piave, Eraclea, Caorle, San Giorgio di Livenza e San Michele al Tagliamento. Le richieste arrivate alla sala operativa riguardano principalmente allagamenti, alberi abbattuti e danni causati dall’acqua.

Nelle operazioni sono impegnate sei squadre provenienti dai distaccamenti di Portogruaro, San Donà di Piave, Jesolo e Mestre. I pompieri stanno utilizzando le motopompe per liberare dall’acqua soprattutto scantinati e garage.

Il territorio è stato controllato anche dall’alto attraverso un sorvolo dell’elicottero Drago, appartenente al Reparto volo dei Vigili del fuoco di Venezia. La ricognizione ha interessato in particolare la zona di San Michele al Tagliamento, una delle aree maggiormente coinvolte dall’ondata di maltempo.