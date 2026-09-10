Discarica abusiva di rifiuti pericolosi: scoperta e sequestrata dalla Finanza

PADOVA, 10 SETTEMBRE 2026 – La Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato in via d’urgenza una discarica abusiva di 1.000 metri quadri, su cui erano accumulati circa 700 metri cubi di rifiuti, in parte pericolosi. Il proprietario, che gestiva l’area – formalmente destinata al trasporto merci – è stato denunciato per gestione non autorizzata di rifiuti. Il sequestro, eseguito dai finanzieri con il supporto dell’Arpav, è stato convalidato dal Gip.

La discarica è stata individuata al termine di un monitoraggio del territorio, condotto su strada e poi con sorvoli della Sezione Aerea delle Fiamme Gialle di Venezia, dotata di sistemi radar e strumenti ottici avanzati. Il controllo ha accertato che l’azienda non aveva alcuna autorizzazione per lo stoccaggio.

Tra il materiale sequestrato figurano rifiuti non pericolosi – vetro, metalli, plastiche, elettrodomestici, cavi elettrici, legname – e rifiuti pericolosi, tra cui apparecchiature elettroniche con Cfc, batterie d’auto, vernici, solventi e oli minerali.