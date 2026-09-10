Maltempo: forti disagi ferroviari tra Veneto e Friuli

VENETO, 10 SETTEMBRE 2026 – Un’ondata di maltempo con scariche atmosferiche e piogge torrenziali sta colpendo il Friuli Venezia Giulia, causando forti disagi alla circolazione ferroviaria. Lo comunica RFI, spiegando che a Trieste i problemi derivano dalla mancanza di tensione sulla linea, mentre a Portogruaro e Monfalcone si registrano guasti ai deviatoi e agli impianti di stazione. A Latisana, San Giorgio di Nogaro e Torviscosa risultano invece allagati alcuni sottopassi.

Al momento si registrano ritardi fino a un’ora, mentre sono stati attivati bus sostitutivi sia a Trieste che a Portogruaro. I tecnici di RFI sono al lavoro per ripristinare gli impianti.