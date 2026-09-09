Il Distretto Veneto della Pelle a Simac Tanning Tech tra innovazione e futuro della filiera



ARZIGNANO, 9 SETTEMBRE 2026 – Il Distretto Veneto della Pelle sarà presente dal 15 al 17 settembre

2026 a Simac Tanning Tech, la manifestazione internazionale dedicata alle macchine e alle tecnologie

per l’industria calzaturiera, pellettiera e conciaria, in programma a Fiera Milano Rho. Il Distretto

porterà in fiera INSIDE #SimacTanningTech52, il format di interviste inedite che dopo tre edizioni

consecutive a Lineapelle debutta quest’anno per la prima volta a Simac Tanning Tech, in

collaborazione con la manifestazione.

Per tre giornate, lo stand del Distretto (Padiglione 18 – Stand L13) si trasformerà in un luogo di

dialogo e confronto, ospitando imprenditori, rappresentanti istituzionali ed esperti del settore chiamati

a condividere visioni, strategie e prospettive sul futuro della filiera. L’iniziativa, realizzata in media

partnership con MPAStyle e condotta dal giornalista Andrea Guolo, accenderà il confronto su temi

chiave come il ricambio generazionale nell’imprenditoria, l’innovazione e i nuovi scenari globali della

filiera produttiva del fashion e del footwear.

Tra gli ospiti attesi nelle diverse giornate figurano rappresentanti di associazioni di categoria, aziende

della filiera, centri di ricerca e realtà imprenditoriali di primo piano: una presenza che conferma la

capacità del Distretto di aggregare competenze e promuovere una visione condivisa per uno dei

comparti simbolo del Made in Italy.

Le interviste raccolte durante Simac Tanning Tech restituiranno un quadro rappresentativo non solo

della manifestazione stessa, ma dell’intero ecosistema fieristico del settore, in dialogo con realtà

come Lineapelle, Micam, Mipel e The One. Tutti i contenuti saranno pubblicati quotidianamente sul

canale YouTube del Distretto Veneto della Pelle, oltre che sulle testate di MPAStyle.

INSIDE #SimacTanningTech52 conferma la presenza del Distretto Veneto della Pelle come spazio di

dialogo tra imprese, istituzioni e mondo della ricerca sui temi della filiera conciaria e della moda

internazionale.