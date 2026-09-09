Il Distretto Veneto della Pelle a Simac Tanning Tech tra innovazione e futuro della filiera
ARZIGNANO, 9 SETTEMBRE 2026 – Il Distretto Veneto della Pelle sarà presente dal 15 al 17 settembre
2026 a Simac Tanning Tech, la manifestazione internazionale dedicata alle macchine e alle tecnologie
per l’industria calzaturiera, pellettiera e conciaria, in programma a Fiera Milano Rho. Il Distretto
porterà in fiera INSIDE #SimacTanningTech52, il format di interviste inedite che dopo tre edizioni
consecutive a Lineapelle debutta quest’anno per la prima volta a Simac Tanning Tech, in
collaborazione con la manifestazione.
Per tre giornate, lo stand del Distretto (Padiglione 18 – Stand L13) si trasformerà in un luogo di
dialogo e confronto, ospitando imprenditori, rappresentanti istituzionali ed esperti del settore chiamati
a condividere visioni, strategie e prospettive sul futuro della filiera. L’iniziativa, realizzata in media
partnership con MPAStyle e condotta dal giornalista Andrea Guolo, accenderà il confronto su temi
chiave come il ricambio generazionale nell’imprenditoria, l’innovazione e i nuovi scenari globali della
filiera produttiva del fashion e del footwear.
Tra gli ospiti attesi nelle diverse giornate figurano rappresentanti di associazioni di categoria, aziende
della filiera, centri di ricerca e realtà imprenditoriali di primo piano: una presenza che conferma la
capacità del Distretto di aggregare competenze e promuovere una visione condivisa per uno dei
comparti simbolo del Made in Italy.
Le interviste raccolte durante Simac Tanning Tech restituiranno un quadro rappresentativo non solo
della manifestazione stessa, ma dell’intero ecosistema fieristico del settore, in dialogo con realtà
come Lineapelle, Micam, Mipel e The One. Tutti i contenuti saranno pubblicati quotidianamente sul
canale YouTube del Distretto Veneto della Pelle, oltre che sulle testate di MPAStyle.
INSIDE #SimacTanningTech52 conferma la presenza del Distretto Veneto della Pelle come spazio di
dialogo tra imprese, istituzioni e mondo della ricerca sui temi della filiera conciaria e della moda
internazionale.