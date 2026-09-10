CRONACA
10 Settembre 2026 - 10.40

10 chili di cocaina in casa: arrestato 33enne

Nicoletta Ugolini
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PADOVA, 10 SETTEMBRE 2026 – La Squadra Mobile di Padova ha arrestato un cittadino marocchino di 33 anni, residente in città ma di fatto domiciliato a Mira (Venezia), per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione nasce da un’indagine con pedinamenti, dopo che l’uomo era stato notato a bordo di un’auto a noleggio nei pressi di un’abitazione nella località veneziana. Gli agenti hanno perquisito lui, il veicolo e l’appartamento: nell’auto non è stato trovato nulla, ma nella casa, affittata da sei mesi, sono stati sequestrati oltre 10 chili di cocaina, sette di hashish, più di un chilo di ketamina e oltre mezzo chilo di sostanza da taglio, oltre a un bilancino di precisione e 24.000 euro in contanti, di cui 20.000 nascosti nelle maniche di un giubbotto in un armadio.

Portato in Questura per l’identificazione, è emerso un precedente del 2019, quando era già stato arrestato a Padova con un connazionale in possesso di oltre 300 grammi di cocaina e 14.000 euro in contanti. Per lui è scattato l’arresto in flagranza. Il questore di Padova, Marco Odorisio, ha inoltre attivato l’Ufficio Immigrazione per la revoca del permesso di soggiorno.

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