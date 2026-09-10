Ragazza di 15 anni morì per droga: condannati in 3 per un totale di 32 anni di carcere

VERONA, 10 SETTEMBRE 2026 – Il Giudice del Tribunale di Verona, Paola Vacca, ha emesso condanne per 32 anni complessivi di carcere nel processo per la morte di Nora Jlassi, la 15enne italo-tunisina trovata priva di vita il 27 gennaio 2025 in un appartamento disabitato dell’Ater a San Bonifacio, nel Veronese. La ragazza era morta dopo l’assunzione di stupefacenti.

Denis Signorato, 31 anni, è stato condannato a 16 anni per cessione di droga, con l’aggravante di averla fornita a una minorenne già indebolita da una polmonite: la giovane è morta per asfissia dopo aver assunto le sostanze. Ad Ahmed Gourich, marocchino di 35 anni, sono stati inflitti 14 anni di carcere per spaccio di droga a una minorenne in cambio di prestazioni sessuali e violenza privata. Maria Francesca Oliverio, 23 anni, è stata condannata a due anni con pena sospesa per favoreggiamento.

I tre sono stati giudicati con rito abbreviato. Per i due uomini è stata applicata anche una sanzione di 200mila euro e l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Entrambi sono stati invece assolti, per non aver commesso il fatto, dalle accuse rispettivamente di omicidio colposo e morte in conseguenza di altro reato. Il giudice si è riservato 60 giorni per depositare le motivazioni.