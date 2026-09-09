Parco della Pace, l’Hangar 1 affidato a Volume Srl per una palestra di arrampicata

VICENZA 9 SETTEMBRE 2026 – Il Comune di Vicenza ha assegnato la gestione dell’Hangar 1 del Parco della Pace a Volume Srl, al termine della gara di concessione indetta nei mesi scorsi. L’annuncio è arrivato questa mattina dal sindaco Giacomo Possamai e dall’assessore allo sport Leone Zilio, alla presenza del fondatore di Volume Srl Pietro Colombari e del presidente del Cai vicentino Maurizio Dalla Libera.

Il sindaco ha ricordato come il parco, rimasto chiuso a lungo, sia stato riaperto e già apprezzato dai cittadini, e come rendere vivo l’Hangar 1 con attività sportive permetterà di animarlo tutto l’anno, inverno compreso. L’assessore Zilio ha spiegato che nei prossimi 40 giorni sarà presentato il progetto della palestra di roccia, la cui realizzazione richiederà circa quattro mesi: l’obiettivo è renderla operativa nei primi giorni del 2027, con spazi per il boulder e per l’arrampicata con corda, ad affiancarsi alle altre attività sportive già presenti lungo via Sant’Antonino – canoa, rugby, tennis – e a una futura palestra all’aperto.

La struttura diventerà quindi una palestra indoor, ma anche spazio per eventi culturali – incluso il futuro Museo del Volo allestito dal Comune – e attività per le famiglie, con servizio di ristorazione. La concessione durerà nove anni, rinnovabile per altri nove.

Prima dell’apertura, l’immobile sarà affidato in comodato d’uso gratuito a Volume Srl per quattro mesi, durante i quali la società dovrà realizzare a proprie spese le aree previste: boulder, arrampicata con corda, zona famiglie, fitness, reception, spogliatoi e servizi. Dovrà inoltre garantire almeno 230 giorni di attività all’anno, mantenendo sempre accessibile l’area del Museo del Volo, mentre il Comune potrà usare gratuitamente gli spazi per almeno dieci giorni l’anno per iniziative condivise.