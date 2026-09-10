CRONACAVENETOVICENZA e PROVINCIA
10 Settembre 2026 - 16.03

«Venite al Comando», ma è una truffa: false telefonate a nome della Polizia locale di Vicenza

P.U.
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

False telefonate a nome della Polizia locale di Vicenza stanno raggiungendo in questi giorni diversi cittadini, invitati a presentarsi al Comando. L’allarme arriva dal Comune: si tratta di una truffa, perché la Polizia locale non effettua convocazioni telefoniche.

Alcune delle persone contattate hanno chiamato direttamente il Comando per chiedere chiarimenti, scoprendo così che la comunicazione ricevuta non proveniva dagli agenti. I casi analoghi sono aumentati negli ultimi giorni e la Polizia locale invita quindi alla massima attenzione.

Chi riceve una telefonata di questo tipo non deve seguire le indicazioni dell’interlocutore e deve verificare l’autenticità della comunicazione contattando personalmente il Comando attraverso i recapiti ufficiali.

Al momento non è chiaro quale sia il fine del raggiro. Non si può tuttavia escludere che l’invito a raggiungere la sede della Polizia locale serva a far allontanare le persone dalla propria abitazione, lasciandola incustodita e consentendo ai truffatori di tentare un furto.

Durante la telefonata è fondamentale non comunicare dati personali, informazioni sulla propria casa, sulle persone presenti o assenti e sulle proprie abitudini. Non bisogna inoltre eseguire le istruzioni fornite da chi chiama.

Il Comune e la Polizia locale invitano i cittadini ad avvertire familiari, vicini e soprattutto persone anziane, che potrebbero essere maggiormente esposte a questo tipo di raggiro. In presenza di telefonate sospette o di comportamenti che possano far temere un tentativo di furto, è necessario contattare tempestivamente le forze dell’ordine.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

«Venite al Comando», ma è una truffa: false telefonate a nome della Polizia locale di Vicenza | TViWeb «Venite al Comando», ma è una truffa: false telefonate a nome della Polizia locale di Vicenza | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy