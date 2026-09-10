Muletto finisce nel fossato e lo schiaccia: morto un operaio di 65 anni

Un operaio di 65 anni, L.B., residente a Maser, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto alle 14.16 di giovedì 10 settembre in via Ludovico Seitz, nel quartiere Fiera di Treviso, all’interno dell’area dell’ex stabilimento De Longhi, distrutto da un incendio il 18 aprile 2007.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava manovrando da terra un muletto dotato di braccio telescopico. Dopo averne perso il controllo, avrebbe tentato di fermarlo, ma sarebbe caduto nel fossato, dove il mezzo lo ha travolto e schiacciato.

Medico e infermieri del Suem 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Treviso, le Volanti della Polizia e i tecnici dello Spisal dell’Ulss 2, incaricati degli accertamenti.

La vittima lavorava da molti anni per l’Impresa CEV, ditta esterna impegnata nell’ampliamento dell’area aziendale. Era considerato un operaio esperto, con numerosi cantieri alle spalle. La Procura di Treviso aprirà un fascicolo; le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona potrebbero contribuire a ricostruire l’esatta dinamica.

CEV ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia, assicurando piena collaborazione alle autorità. L’azienda ha inoltre ribadito che la sicurezza nei cantieri rappresenta una priorità assoluta.