Vicenza – Droga nascosta tra casa e garage: quattro panetti, grinder e contanti, un arresto

I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Vicenza hanno arrestato in flagranza un uomo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione, conclusa nella notte del 10 settembre, ha portato al sequestro di hashish, marijuana, materiale per il confezionamento e denaro contante. I carabinieri non hanno rivelato età e provenienza del soggetto.

L’intervento rientra nelle quotidiane attività di prevenzione e contrasto allo spaccio e al degrado urbano condotte nelle zone considerate più sensibili del capoluogo berico. I militari hanno individuato l’uomo nei pressi della sua abitazione e, insospettiti dal suo atteggiamento, hanno deciso di approfondire il controllo.

La perquisizione è stata estesa dalla persona all’abitazione e successivamente a un garage nella disponibilità dell’indagato. All’interno della casa i Carabinieri hanno trovato quattro panetti di hashish del peso di circa 100 grammi ciascuno, per un totale di circa 400 grammi, oltre ad altri pezzi della stessa sostanza di peso differente e a due involucri contenenti marijuana.

Ulteriori quantitativi di hashish e marijuana sono stati rinvenuti nel garage. Nello stesso locale i militari hanno sequestrato anche tre grinder, utilizzati per triturare lo stupefacente, materiale destinato al confezionamento, diversi recipienti e altri oggetti ritenuti collegati alla preparazione delle sostanze.

Durante le operazioni sono stati inoltre trovati 350 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio. Droga, denaro e materiale sono stati sottoposti a sequestro.

Al termine degli accertamenti, sulla base degli elementi raccolti, l’uomo è stato arrestato in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria è stato sottoposto agli arresti domiciliari nella propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida.