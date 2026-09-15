Cogollo del Cengio, colpito da materiale durante lavori in casa: grave un uomo

L’incidente nel primo pomeriggio. Il ferito, di 65 anni, ha riportato un grave trauma cranico ed è stato trasferito in elicottero a Vicenza

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14.40, a Cogollo del Cengio.

Un uomo di 65 anni ha riportato un grave trauma cranico dopo essere stato colpito da materiale caduto mentre erano in corso lavori di manutenzione in un’abitazione.

Le condizioni dell’uomo sono apparse serie ed è stato disposto il trasferimento in codice rosso all’ospedale di Vicenza, dove è stato trasportato con l’elicottero di soccorso.

Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente.